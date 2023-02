NARDELLA, Scontri a Braga? Ho scritto al sindaco

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ITALIANO HA SCELTO: BIANCO DAL PRIMO MINUTO Alessandro Bianco sarà titolare nella gara di stasera contro lo Sporting Braga. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2002 sarà impiegato dal primo minuto da Vincenzo Italiano nel match di ritorno contro i portoghesi. L'ex centrocampista... Alessandro Bianco sarà titolare nella gara di stasera contro lo Sporting Braga. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2002 sarà impiegato dal primo minuto da Vincenzo Italiano nel match di ritorno contro i portoghesi. L'ex centrocampista... NOTIZIE DI FV RASSEGNA, I VOTI DEI GIORNALI ALL'ARBITRO BASTIEN In Fiorentina-Sporting Braga un gran protagonista è stato suo malgrado Benoit Bastien. L'arbitro francese ha rubato la scena del Franchi per alcuni minuti, al 50', in occasione del gol di Cabral prima convalidato via Goal Linte Technology e poi annullato... In Fiorentina-Sporting Braga un gran protagonista è stato suo malgrado Benoit Bastien. L'arbitro francese ha rubato la scena del Franchi per alcuni minuti, al 50', in occasione del gol di Cabral prima convalidato via Goal Linte Technology e poi annullato... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi