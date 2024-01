NARDELLA, ACF soddisfatta della decisione stadio

Fonte: dal nostro inviato a Palazzo Vecchio - A. Giannattasio

La Fiorentina, per almeno il prossimo anno, non cambierà casa. Lo ha rivelato stamani il sindaco Dario Nardella, che in una conferenza stampa indetta sul tema ha annunciato di aver trovato l'accordo per far disputare anche la stagione sportiva 2024/25 dei viola al Franchi (qui la conferenza stampa integrale). Si giocherà quindi in uno stadio da "lavori in corso", con capienza limitata (massimo 22mila spettatori) come voluto dalla società. In tal senso il primo cittadino ha parlato così della reazione registrata stamani dal Dg viola Joe Barone alla notizia: "L'ho chiamato alle 8 di mattina e l'ho sentito soddisfatto: è chiaro che dovremo firmare la nuova convenzione ma come detto mi pare una soluzione ideale.

Noi non vogliamo fare polemica con nessuno e non vogliamo prenderci nessuna rivincita".