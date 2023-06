NANI, La prossima sarà la stagione di Cabral

Fonte: dal nostro inviato - Ludovico Mauro

Presente ad uno dei tanti eventi organizzati in città da Pitti Uomo, in particolare la serata promossa da Mulish Italia nel centro di Firenze, il direttore sportivo Gianluca Nani ha risposto ad alcune domande dei media presenti, tra cui i nostri inviati di FirenzeViola.it: " Bilancio sulla stagione delle italiane? Io già per natura guardo il bicchiere mezzo pieno, in questo caso penso che sia colmo il bicchiere per il calcio italiano. Direi che è stata un'annata straordinaria. Poi son state tre finali combattute, dispiace per come si sono concluse ma il percorso è ottimo. La Fiorentina è stata bravissima ma sfortunata".

In casa Fiorentina è arrivata la conferma di Vincenzo Italiano.

"Ci mancherebbe che non arrivasse. Per me è un tecnico straordinario. Togliendo Spalletti, Conte. Gasperini e gli altri super tecnici già affermati, Italiano insieme a De Zerbi, Zanetti, Dionisi fa parte della cantera dei nostri tecnici. La Fiorentina è un piacere da vedere giocare. Col West Ham meritava di più, con l'Inter ha giocato a viso aperto".

Cosa è mancato quest'anno alla Fiorentina?

"Per me è già una squadra di ottimo livello, lo dimostra il percorso nelle coppe. Per il campionato, ci sta che in uno dei percorsi si possa perdere qualcosa, guardate il Siviglia in Liga. L'Inter ha perso dodici partite in campionato. La Fiorentina poi non era abituata a giocare su più competizioni. Ripeto, con due finali giocate, per me questa è già una grande squadra. Capisco che i tifosi vogliano vincere ma è mancato pochissimo. Con Italiano e Commisso la Fiorentina ha raggiunto risultati straordinari, ha fatto anche una finale Primavera, anche se persa pure quella. Sia con i giovani che con i grandi è arrivata in fondo. Per me è la realtà che ha portato un plus più evidente per risultati e gioco, forse solo dietro al Napoli".

Nzola può essere il giocatore giusto per l'attacco dei viola?

"Io mi aspetto l'esplosione di Cabral nella prossima stagione. Quindi vediamo. Nzola è un buon centravanti e può stare benissimo anche alla Fiorentina, che ha dirigenti capaci che sapranno scegliere".