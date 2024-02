MOTTA (S.STAMPA), Felice per il risultato: un tifo da 10

Fonte: dal nostro inviato a Bologna

Al termine della partita vinta contro la Fiorentina, dalla sala stampa dello stadio Renato Dall’Ara ha preso la parola il tecnico del Bologna Thiago Motta. Ecco le sue parole: “La vittoria è la ricompensa giusta per quello che si è visto durante la partita. Sono molto felice per il risultato e per la gente, il cui tifo è stato da 10. Il gol di Odgaard? E’ entrato convinto, oggi così come con il Lecce: è merito suo se sta facendo così bene. I ragazzi deve capire che pur giocando poco devono essere decisivi”.

Sulle parole di Gasperini sul Bologna in Champions: “Stimo molto Gasperini e lo rispetto. Noi dobbiamo continuare a fare così, dopo questa grande vittoria. Dobbiamo essere pronti per dare il massimo”.