MONNI (ASS. AMBIENTE) A FV, Punto sul crollo: 3 vittime

Fonte: dall'inviato Ludovico Mauro

Monia Monni, Assessora all'Ambiente della Regione Toscana, ha parlato a Firenzeviola.it dall'esterno del crollo del cantiere in Via Mariti, facendo un punto sulla situazione: "Sono ancora in corso verifiche da parte delle autorità competenti ma quello che possiamo vedere è che c'è stato un crollo strutturale le cui ragioni devono essere verificate. Questo crollo ha provocato il collasso di tre solai e coinvolto purtroppo otto persone di cui tre sono decedute e tre sono ricoverate a Careggi due delle quali in condizioni critiche ma fuori pericolo di vita. Due sono ancora disperse e sono oggetto delle ricerche dei vigili del fuoco che non le hanno individuate perché la quantità di materiale crollato è veramente importante. Mi stringo ovviamente alle famiglie, un dolore grandissimo, e agli operai ancora in cantiere che sono in stato di shock".

Come siete organizzati?

"I vigili del fuoco stanno cercando di capire come arrivare al centro del crollo senza provocare ulteriori crolli, un'operazione tecnicamente molto complessa che potrebbe andare avanti per parecchie ore. Ci siamo organizzati con torri faro e siamo pronti a lavorare fin quando c'è bisogno".