MILENKOVIC, Difesa a tre? Siamo esperti, no problem

Fonte: dall'inviato a Riyad, Ivan Cardia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa del suo ambientamento nella difesa a tre di Vincenzo Italiano: "Siamo tutti difensori esperti quindi giocare a 3 o a 4 non deve essere un problema. Il mister legge le partite e ci indica come cambiare la difesa ma per noi non cambia molto. Quando bisogna dare una mano alla squadra va bene anche cambiare modulo".