MILENKOVIC, Ci vuole più del 100% ma siamo ambiziosi

Fonte: dall'inviato a Riyad, Ivan Cardia

© foto di pietro.lazzerini

C'è Nikola Milenkovic al fianco di Vincenzo Italiano per la conferenza stampa di presentazione della partita di domani contro il Napoli. Queste le parole del centrale serbo della Fiorentina: "Essere qua per noi significa molto, vuol dire dare continuità al lavoro fatto l'anno scorso. Sarà sicuramente molto difficile perché le altre squadre sono veramente difficile ma ognuno di noi deve dare più del 100%. Siamo motivati e ambiziosi, abbiamo tanta fame".

Come si trova con la difesa a tre?

"Siamo tutti difensori esperti quindi giocare a 3 o a 4 non deve essere un problema. Il mister legge le partite e ci indica come cambiare la difesa ma per noi non cambia molto. Quando bisogna dare una mano alla squadra va bene anche cambiare modulo".

Quanto volete vincere la Supercoppa?

"Vincere un trofeo significherebbe tanto per tutti ma domani è una semifinale e la vittoria è lontanissima, sappiamo che sarà una partita molto dura. Nel mezzo c'è il Napoli e sarà complicatissima".

Quanto vi è dispiaciuto non vincere le due finali l'anno scorso?

"Sicuramente ci ha fatto male andare vicino a due trofei e non vincerli, soprattutto perché non siamo riusciti a dare una gioia a tutto il popolo viola. Ma ormai quello è il passato, siamo qua e abbiamo la possibilità di conquistare una nuova finale. Daremo tutti noi stessi".

Vi sentite favoriti?

"Assolutamente no. Loro sono i Campioni d'Italia e hanno fatto una grande stagione, poi hanno grandissimi campioni".

Quanto è cambiato dal punto di vista del cinismo?

"Quando hai la partita in mano hai più probabilità di vincere, giocando avendo sempre il controllo del pallone. Ma quest'anno siamo più attenti e giochiamo più sul risultato che alla fine è quello che conta".

Cosa le hanno detto i suoi compagni serbi dell'Arabia?

"Mi hanno detto cose bellissime su questo paese, non ho seguito tante partite ma stanno segnando tantissimi gol soprattutto Mitrovic. Spero noi si possa rappresentare il calcio italiano nel modo migliore. Speriamo che tanti tifosi vengano a vederci".

Dei gol di Ranieri cosa ne pensa?

"Luca sta facendo veramente un grande lavoro, è unb bravissimo ragazzo e sta segnando tanti gol. Sono davvero contento per lui".