MERLO, Non sono tifosa viola, ma dopo 9 anni lo diventerò

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Enrica Merlo, libero della Savino del Bene e oggi leggiadra madonna al calcio storico fiorentino, si è espressa così ai microfoni di Radio FirenzeViola: “Mi mancava solo questa, per una città che mi ha accolta da ormai nove anni. È un legame sempre più forte, ormai familiare”.

Quanto conosce il calcio storico?

“L’ho visto per la prima volta l’anno scorso. È impressionante, ma sono rimasta estasiata anche dalla cerimonia d’apertura, di cui non conoscevo nulla”.

Sono dinamiche completamente diverse dalla pallavolo.

“Si perché alla fine raccoglie un po’ tante discipline del mondo”.

Che effetto le fa ricoprire questo ruolo?

“È sempre emozionante. Io non sono fiorentina, ma essere riconosciuta dal Comune di Firenze è sempre bello”.

Sulla Fiorentina: “Non sono tifosa viola, ma dopo 9 anni lo diventerò. Peccato per le finali perse, dire dopo che meritava è sempre facile”.

Tre italiane sconfitte nelle finali europee. Cosa ci manca?

“Sono dell’idea che vincere aiuta a vincere, quindi avere elementi abituati porterebbe tanto a tutte le squadre”.

Prosegue: “Io sono per lo sport in generale, tifo per tutti e tutto”.

Qual è l’obiettivo per l’anno prossimo con la Savino del Bene?

“Partiamo da una vittoria di coppa, e con la classifica siamo entrati in Champions. Affermarsi lì sarebbe un grande traguardo, e poi lo scudetto ha sempre il suo fascino. Ci spero tanto”.