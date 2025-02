Martin per De Winter: il Genoa dimezza lo svantaggio su calcio d'angolo

Franchi gelato al 10' della ripresa: il Genoa, fino a quel momento tutt'altro che in partita, ci rientra grazie alla specialità della casa, una palla inattiva. Protagonista l'educatissimo mancino di Aaron Martin, autore di un angolo col sinistro a uscire che pesca perfettamente Koni De Winter, perso dalla difesa viola. Testata imparabile del centrale ex Juventus, e 1-2. Per De Winter secondo gol consecutivo dopo quello segnato lunedì contro il Monza. Fiorentina che sembra aver accusato il colpo.