MAROTTA, La conflittualità con Barone era positiva

Fonte: dagli inviati al Viola Park

Beppe Marotta, presente al Viola Park per rendere omaggio a Joe Barone, si è intrattenuto per qualche battuta con i media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Siamo qua - ha detto il dirigente dell'Inter - per esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Joe, al presidente Commisso e a tutti i tifosi della Fiorentina. È sicuramente una perdita improvvisa e molto pesante, per una persona che aveva grandi valori ed era innamorato del suo lavoro e di questa società che stava facendo diventare grande.

Non nascondo che avessimo delle schermaglie dialettiche partendo dal presupposto che rappresentavamo due concezioni diverse, ci sta, è una conflittualità positiva, critica. Ma ricordo la sua tenacia, l'aver portato in Italia il modello americano fatto di grande determinazione e anche in Lega aveva posizioni dure e energiche ma anche positive per il movimento che tentava di far crescere. Quello che mi ha sempre impressionato è stata la sua determinazione nell'ottenere le cose anche con una velocità che non era consentita nel mondo italiano".