MANDRAGORA, Il mio un buon momento. A Praga...

Fonte: dal Viola Park - Niccolò Righi

Giornata di vigilia in casa Fiorentina, con la viola che domani alle 18:45 sarà attesa al Franchi per affrontare gli israeliani del Maccabi Haifa, nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Si riparte dal 3-4 maturato sul campo neutro della Boszik Arena. Dal media center del Viola Park, ha preso la parola Rolando Mandragora. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla vigilia: "La stiamo preparando da partita importante qual è. Abbiamo voglia di passare il turno e andare avanti. Dobbiamo cercare di fare il nostro calcio e non sbagliare l'approccio. Ci stimo preparando con l'obiettivo di andare avanti".

Se è il suo miglior momento: "Sto vivendo un buon momento. Ho lavorato per questo anche quando le cose non andavano bene. Spero di continuare con queste prestazioni. Domani vogliamo affrontare la partita nel migliore dei modi: avremo un approccio feroce, senza amministrare".

Sul mese cruciale: "Siamo consapevoli che questo possa essere un mese importante per la stagione. Ci siamo preparati per questo e vogliamo fare i risultati e andare avanti in Conference e in Coppa Italia".

Se pensa ancora all'errore nella finale di Praga: "Ci penso ancora, ed è il rammarico più grande che ho vissuto in carriera. Adesso però sono motivato a far meglio nelle prossime occasioni che mi capiteranno. Ho un motivo in più per tornare in Finale della competizione: siamo ambiziosi e lavoriamo per questo".

Se la Conference possa essere la via migliore per raggiungere l'Europa League: "Abbiamo acquisito grande esperienza ma non penso che ci siano strade facili per arrivare in Europa. Noi vogliamo competere nuovamente in tre competizioni, che sia passando per la Conference o per il campionato. Non saranno percorsi semplici ma vogliamo raggiungere grandi traguardi".

Se l'arretramento di Beltran favorisce anche il centrocampo: "Lucas è un ragazzo eccezionale, con un grande atteggiamento e senso abnegazione. È bravo a cucire il gioco e anche in fase difensiva. Ci sta portando soluzioni offensive e siamo molto contenti di lui".

Come si spiega le ottime prestazioni senza raggiungere la vittoria: "Stimo disputando delle ottime partite. Siamo arrabbiati perché non sempre riusciamo ad ottenere il bottino pieno, nonostante anche in gare come domenica dominiamo in lungo e in largo. Lavoriamo per limare i dettagli e cercheremo di unire questa ricerca di malizia e concretezza che al momento sta mancando".