MACCABI HAIFA, Domani 1’ di silenzio per Zion Biton

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

In occasione della partita di domani tra Maccabi Haifa e Fiorentina, gara valida per l’andata degli ottavi di finale della Conference League, i calciatori viola e israeliani, oltre a tutti i tifosi e non presenti all’interno dello stadio, prima del fischio d’inizio terranno un minuto di silenzio.

Il motivo del minuto di silenzio prima dell’inizio della sfida europea è dovuto alla scomparsa di Zion Biton, storico collaboratore del Maccabi Haifa per più di 40 anni, dopo una lunga malattia.