LOTTI, Oggi per una società di calcio il mondo è cambiato

Fonte: dall'inviata L. Magistrato

Luca Lotti, ex Ministro dello Sport oggi collaboratore dell'Empoli, ha parlato così dalla presentazione del libro del libro di Michele Uva e Maria Luisa Colledani "Soldi vs Idee": "Un tifoso vuole sempre la vittoria e avere il risultato sportivo, ma oggi ci sono altri motivi per cui una squadra ha tante maglie, perché oggi un centro sportivo è fondamentale e tante altre cose che a volte non si capiscono. Dall'altro lato, per un dirigente l'avere una legge sugli stadi e sulle infrastrutture serve affinché una società faccia uno stadio suo, al pari di un centro sportivo. Oggi una società come la Fiorentina, l'Empoli o il Milan, sono in un mondo che è cambiato, in cui si può non spendere per una punta se c'è da spendere per le infrastrutture. Alla base c'è sempre l'investimento, tra cui quello in uno stadio che veda il tifoso andare a vedere le partite comodamente, sul modello inglese".