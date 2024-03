LIVE FV, FIORENTINA-ROMA 2-2: PARI BEFFARDO AL FRANCHI

Fonte: dal Franchi - Giacomo A. Galassi

22.43 - Un pareggio amarissimo per la Fiorentina che si fa bucare ad un soffio dal fischio finale dopo una partita pressoché perfetta. I gol di Ranieri e Mandragora non bastano, al Franchi finisce 2-2 con i gol di Aouar e Llorente ma il rammarico è anche per l'errore di Biraghi dal dischetto a 10 minuti dalla fine. La Fiorentina non riesce a mettere a segno una vittoria che sarebbe stata importantissima in chiave europea.

90' +6' - FINISCE QUI: FIORENTINA-ROMA TERMINA INCREDIBILMENTE 2-2.

90' +5' - GOL DELLA ROMA. INCREDIBILE: PAREGGIA LLORENTE.

90' +5' - Corner per la Roma.

90' +2' - Entra anche Barak al posto di Mandragora.

90' +1' - Finalmente la Fiorentina può fare i cambi che stavano aspettando da 5 minuti: dentro Arthur e Nzola, fuori Belotti e Maxime Lopez tra gli applausi.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

90' - La Fiorentina è arroccata in difesa con la Roma da minuti ormai attorno all'area viola. Un tiro di Pellegrini finisce tra le braccia di Terracciano,

86' - E come spesso accade: crampi per Ranieri che si deve far aiutare da Maxime Lopez,

85' - Bella copertura di Ranieri su Lukaku. Mancano 5 minuti al 90'.

81' - Incredibile al Franchi: la Fiorentina fallisce il match-point e ora dovrà soffrire in questo finale.

80' - BIRAGHI SBAGLIA IL RIGORE! Lo tira addosso a Svilar calciando rasoterra e piuttosto centrale... Si resta sul 2-1...

79' - Cambio nella Roma intanto: Pellegrini al posto di Paredes e Angelino, dentro Pellegrini e Spinazzola.

78' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Paredes commette un fallo ingenuo in area su Belotti e l'arbitro non ha dubbi: penalty per i viola!

78' - Cambio per la Fiorentina: fuori Sottil, dentro Duncan. Grandi applausi per il numero 7 sostituito.

75' - Giallo per Baldanzi che strattona vistosamente Bonaventura.

73' - Doppio cambio per la Roma: dentro Baldanzi e Zalewski, fuori Dybala e El Shaarawy.

69' - Un po' all'improvviso la Fiorentina torna avanti! Cross di Birraghi, sponda perfetta di Belotti e Mandragora che dopo uno stop di petto la mette in rete. 2-1 al Franchi!

69' - GOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOLLLL!!! LA FIORENTINA TORNA AVANTI CON MANDRAGORA!

68' - Giallo per Ndicka che falcia da dietro Belotti.

64' - Giallo per Milenkovic per un intervento a centrocampo su Aouar.

64' - Gioco fermo qualche istante per run colpo al volto preso da Ranieri.

60' - Cross pericoloso di Angelino che finisce sul fondo. Ma ora la Roma sta dominando.

58' - Dybala si accende e serve Angelino sulla sinistra, il cross basso viene deviato e arriva perfetto a Aouar che da due passi di testa buca Terracciano e pareggia i conti al Franchi.

58' - GOL DELLA ROMA. HA SEGNATO AOUAR.

57' - Giallo per Bonaventura per un calcetto a Paredes a palla lontana.

54' - Ikoné vanifica una bella ripartenza sbagliando un passaggio per Kayode dopo qualche minuto di sofferenza per la Fiorentina.

50' - Terracciano salva ancora su Cristante! La Fiorentina chiede un fuorigioco che l'assistente non segnala, il centrocampista della Roma calcia a botta sicura ma addosso al portiere viola che respinge ancora.

49' - Pericolosa la Roma con un tiro cross di Cristante che Terracciano respinge con i pugni.

47' - Subito un'occasione per Belotti che di testa da centro area, su corner, spedisce fuori.

45' - SI RIPARTE! Un cambio per la Fiorentina: dentro Ikoné al posto di Nico Gonzalez.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI UN GRANDE PRIMO TEMPO DELLA FIORENTINA! Peccato solo per il punteggio, perché per quanto fatto vedere la squadra di Italiano si meritava più del gol di Ranieri.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Altro giallo procurato da Sottil: anche Hujsen si prende l'ammonizione per un fallo plateale dopo esser stato saltato

43' - La Roma sembra aver fermato la mareggiata viola. La squadra De Rossi sembra voler arrivare a fine primo tempo senza ulteriori danni.

40' - Bonaventura calcia in area dopo un grande sponda di Belotti e il passaggio di Nico: Ndicka mura un tiro molto pericoloso.

38' - Ennesima occasione per la Fiorentina, stavolta con Belotti che p molto bravo a calciare di prima al volo dopo un rimpallo. Paredes rrespinge quasi sulla linea.

36' - Giallo per Paredes che entra male da dietro su Mandragora. La Roma protesta molto con l'arbitro in maniera abbastanza inspiegabile.

35' - Che gol si è mangiato Sottil! Sponda di testa di Belotti al bacio per il numero 7 che di testa, incredibilmente, non riesce a centrare lo specchio della porta.

34' - Aouar! Brivido per la Fiorentina con il destro del numero 22 che finisce fuori di pochissimo.

33' - Cambio nella Roma: De Rossi è costretto a cambiare Mancini, al suo posto Hujsen.

32' - Milenkovic liscia di testa un corner tutto solo davanti a Svilar. Che errore del serbo!

31' - Come gioca la Fiorentina! Ndicka salva in scivolata su un cross di Biraghi che stava per arrivare a Nico Gonzalez.

28' - Mancini rischia ancora con un intervento falloso su Belotti. L'arbitro lo grazia per la seconda volta ma gli animi si accendono.

26' - Bello strappo di Sottil che poi per poco non arriva su un cross tagliato di Nico Gonzalez.

24' - Sul corner è Nico a colpire di testa ma con poca mira: palla alta sopra la traversa di Svilar.

24' - Belotti! Ancora Fiorentina vicina al gol con il Gallo che si libera molto bene sulla sinistra e calcia da posizione defilata: Svilar ci mette i pugni e salva i suoi.

23' - Mandragora! Palla fuori di un soffio! La Fiorentina lavora bene su una punizione e libera il centrocampista al limite dell'area che carica il sinistro ma lo spedisce fuori di pochissimo.

20' - Bravissimo Mandragora a coprire su Aouar di testa con la Roma che prova a reagire subito.

18' - Corner di Maxime Lopez deviato di testa da Nico Gonzalez, che aggiusta il pallone per Ranieri a centro area: il difensore da due passi non sbaglia e di testa porta in vantaggio la Fiorentina. È 1-0 al Franchi!

18' - GOOOOOOOOLLL!!! GOOOOOLLLL!!! RANIERI!!! LA FIORENTINA PASSA IN VANTAGGIO!

17' - Tiro di Dybala dalla distanza che centra il compagno Lukaku e termina sul fondo.

16' - Bel momento al Franchi con entrambe le tifoserie che cantano il nome di Davide Astori.

13' - Rischia Mancini con un intervento aggressivo su Sottil. L'arbitro richiama il difensore giallorosso già ammonito.

11' - Ancora bene la Fiorentina che sta chiudendo la Roma in difesa sbagliando poco in attacco. Un cross di Bonaventura viene allontanato da Angelino.

8' - Bel cross di Nico Gonzalez che non trova Bonaventura in area per un soffio. Ma la Fiorentina si è definitivamente svegliata.

7' - Fiorentina ad un passo dal gol! Sugli sviluppi della punizione Ranieri tenta una rovesciata che, deviata, sorprende Svilar ma termina fuori di pochissimo.

6' - Giallo per Mancini che entra in ritardo su Sottil, abile a sfruttare una bella sponda di Belotti. Bella giocata della VIola per uscire dalla pressione e far ammonire un avversario.

5' - Lukaku! Pericoloso l'attaccante ospite con un sinistro rasoterra potente dal limite dell'area: Terracciano respinge, Milenkovic allontana. Ma non è un buon inizio per la Fiorentina.

4' - Ha iniziato decisamente meglio la Roma che sta tenendo palla abbastanza costantemente. La Fiorentina si chiude dietro.

1' - Subito un'occasione per la Roma che calcia dalla destra con Angelino: tiro alto dell'esterno della Roma.

0 - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Roma, quest'oggi in divisa bianca da trasferta. Fiorentina in viola.

Per la Fiorentina rischia di essere l'ultima chiamata per l'Europa che conta, la Roma invece è lanciata ed è una delle squadre più in forma del campionato: al Franchi si sfidano Fiorentina e Roma per il posticipo della 28esima giornata di Serie A. Da una parte Italiano reduce dal 4-3 al cardiopalma contro il Maccabi Haifa, dall'altra De Rossi che da quando è arrivato nella Capitale non ha sbagliato praticamente niente. Sarà una notte di grandi emozioni al Franchi: seguile con Firenzeviola.it!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Belotti. A disposizione: Arthur, Quarta, Dodo, Nzola, Barak, Faraoni, Parisi, Infantino, Duncan, Martinelli, Vannucchi, Castrovilli, Comuzzo, Ikonè. All.: Italiano

ROMA (4-3-3): Svilar; Angelino, Llorente, Mancini, Ndicka; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Zalewski, Spinazzola, Bove, Baldanzi, Huijsen, Azmoun, Celik, Pellegrini, Karsdorp. All.: De Rossi