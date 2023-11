LESKOVAC, A fine gara cori per Nico dai tifosi viola

Fonte: da Leskovac, Giacomo A. Galassi

Dopo la vittoria arrivata per 1-0 grazie al rigore di Nzola per la Fiorentina contro il Cukaricki, i giocatori viola sono andati a salutare e lasciare le loro magliette ai circa 200 tifosi giunti da Firenze e non solo per supportare la squadra a Leskovac. Tra i più acclamati Nico Gonzalez, in panchina per tutto il match ma accolto con grandi applausi ed un coro personalizzato al quale ha risposto applaudendo e battendosi la mano sul cuore.