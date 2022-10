LECCE-ACF, A fine gara discussione Biraghi-Ikoné

La Fiorentina non va oltre il pareggio nella sfida di Lecce. A fine partita è andato in scena qualcosa che ben descrive il momento che sta vivendo la Fiorentina: c'è stata infatti un'accesa discussione fra Biraghi e Ikoné, con il francese che è stato poi tranquillizzato da un membro dello staff. Il pareggio al Via del Mare non ha portato sicuramente il sorriso, e queste scene non fanno altro che confermarlo.