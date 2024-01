LAZIO, Tegola Rovella? Lascia l'allenamento dolorante

Fonte: da Riyad, Ivan Cardia

Possibile tegola in casa Lazio in vista della sfida contro l'Inter di domani a Riyad, valida per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Durante l'allenamento di rifinitura, Nicolò Rovella ha messo male un piede durante il torello e la sua disponibilità per la partita contro i nerazzurri dovrà essere dunque valutata nel corso delle prossime ore, per quella che sarebbe un'assenza pesante per Maurizio Sarri, visto che l'ex centrocampista della Juventus è diventato un titolarissimo nel corso delle ultime settimane, al centro della mediana insieme a Luis Alberto e Mateo Guendouzi. Lo stesso tecnico biancoceleste può comunque sorridere per una buona notizia, visto che Danilo Cataldi è sarà a disposizione.

Recupero lampo per il centrocampista, che in caso di forfait definitivo di Rovella partirebbe dal primo minuto nella gara contro l'Inter.