La Fiorentina subisce gol e Palladino corre ai ripari: dentro Comuzzo, applausi del Franchi

Subito dopo l'1-2 incassato da De Winter, Raffaele Palladino decide di rinforzare la difesa. Al 57' primo cambio dei padroni di casa: fuori Amir Richardson, tutt'altro che brillante in quella che potrebbe essere la sua ultima in viola; dentro Pietro Comuzzo, anche lui al centro di voci di mercato e applauditissimo al suo ingresso in campo. Cambio conservativo sulla falsariga di quanto visto domenica scorsa contro la Lazio, con Comuzzo che entra come esterno basso a destra, Dodo che si alza sulla stessa fascia e Folorunsho, partito come esterno destro d'attacco, che ripiega sulla linea mediana accanto a Mandragora, per prendere il posto di Richardson.