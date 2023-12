JURIC (S. STAMPA), Non meritavamo assolutamente il ko

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in sala stampa della sconfitta contro la Fiorentina: "Abbiamo giocato un primo tempo eccellente e non aver fatto dei gol è un grande neo. Il secondo tempo, invece, normale: loro cercavano molto Kouame senza però mai tirare. Il gol ha determinato una partite che non meritavamo assolutamente di perdere".

La grande colpa del Toro è stata non segnare?

"Siamo stati superiori a lunghi tratti in cui abbiamo messo in difficoltà l'avversario. Togliendo l'errore di Tameze, la Fiorentina non ha mai tirato. I viola sono più fisici di noi, buttavano la palla in verticale".

I cambi hanno inciso?

"No, sul gol dovevamo difendere meglio, in generale mi aspettavo di più. I cambi erano quasi obbligati. Sui gol coi giocatori freschi dovevamo avere più cattiveria".

Per entrare nelle prime sette c'è ancora del gap con chi sta davanti?

"Siete voi che fate questi ragionamenti, secondo me la squadra è giusta, gioca, fa bene. Ci manca quel pezzo, fatto anche dalla qualità dei giocatori dentro la propria area di rigore. La sensazione, comunque, è positiva: tanto gioco, tante idee. Stiamo mancando i particolari, abbiamo regalato stasera come col Bologna".

Vlasic ha un problema fisico?

"Ha preso una brutta botta, sembra niente di più".