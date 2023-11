JOVANOVIC, Prendere sei gol ci ha insegnato qualcosa

Fonte: dalla sala stampa di Leskovac, Giacomo A. Galassi

C'è Vukašin Jovanović, giocatore del Cukaricki, assieme al tecnico Matic in conferenza stampa a Leskovac. Queste le sue parole partendo dall'infortunio da cui ha recuperato da poco: "Mi sono preparato molto in questo periodo di infortunio e grazie al duro allenamento e agli sforzi fatti finora valuteremo quanto giocherò. Ma farò in modo di dare il mio contributo alla squadra. Sono contento di poter essere di nuovo a disposizione".

Cosa vi aspettate dalla partita di domani dopo il 6-0?

"Era una delle partite più importanti per un club come il Cukaricki, non è stata una bella esperienza prendere 6 gol ma ci ha insegnato molto. Domani mi aspetto una prestazione migliore".