JORGE, Viola candidati alla vittoria della Conference

Artur Jorge, tecnico dello Sporting Braga ha parlato in conferenza in vista della sfida di Conference contro la Fiorentina:

Cosa si aspetta da questa partita?

"Domani sarà una partita difficile. La Fiorentina è una delle squadre che potrebbe ambire alla vittoria del torneo ma io ho fiducia nei miei giocatori e nel nostro gioco".

Cosa teme della Fiorentina e se c'è un gioco che teme in modo particolare?

"Non abbiamo studiato complessivamente la Fiorentina ma più sui giocatori singoli, dobbiamo avere un'organizzazione di squadra per cercare di metterli in difficoltà".

Vista la classifica della Fiorentina, chi è la favorita per domani?

"La squadra cercherà di giocare a prescindere dai risultati della Fiorentina. Cercheremo di essere ambiziosi in campo a prescindere da chi può essere o meno favorita per questa partita".

Come è cambiato il Braga dopo l'addio di Vitinha?

"Anche se per noi è stata chiaramente una perdita, la coesione e l'ambizione degli altri giocatori, hanno reso la squadra forte a prescindere dei singoli".

Siete in corsa per la Champions, dovete affrontare molte sfide, ci sono delle priorità?

"Vincere sarebbe per migliorarsi sempre, la squadra ha un equilibrio e tra tutte queste sfide, bisogna trovare un gioco e una quadra senza perdere niente per strada. Mantenendo questo equilibrio, speriamo di arrivare in fondo in tutte le competizioni".

Può essere controproducente sentirsi dire che alcuni giocatori non sono in forma?

"Vista la qualità che so di avere in squadra, questa domanda vale zero".