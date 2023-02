JORGE (S. STAMPA), Cabral? Il suo gol non era entrato

Artur Jorge, tecnico dello Sporting Braga, si è così espresso in sala stampa dopo il ko per 3-2 contro la Fiorentina: "Dopo la sconfitta dell'andata, la squadra nel primo tempo è riuscita a segnare due gol che era ciò che chiedevo. Poi c'era un gran peso che ci portavamo dall'andata ma abbiamo mostrato il nostro carattere, cercando di mettere in mostra quella mentalità e voglia di vincere che speravamo di imporre".

Qual era l'importanza che attribuiva alla sfida di oggi anche in relazione al campionato?

"Questo era un momento ideale anche dal punto di vista dello stato d'animo, c'era la possibilità di ampliare il risultato anche dopo il 2-0. Quella di oggi era la partita più importante, ora la più importante sarà la prossima. Noi ci concentriamo sempre sulla gara che dobbiamo fare".

Che idea si è fatto del gol annullato a Cabral? Era regolare?

"Non è un gol annullato, la palla non era entrata. C'era stato un errore, lo ha poi confermato la tecnologia, il Var. La palla non era entrata".

C'è un calciatore viola che l'ha impressionata in maniera particolare?

"No, come faccio sempre per la mia squadra cerco di dare valore al collettivo. Quindi mi è piaciuta in generale la squadra nel suo insieme".