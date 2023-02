JORGE (ALL. BRAGA), Viola, faremo vedere i nostri valori

Alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina, il tecnico dello Sporting Braga Artur Jorge ha preso la parola presso la sala stampa dello stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole: "Sappiamo che ci saranno delle difficoltà domani: la nostra priorità è essere competitivi. Vogliamo dimostrare che questa squadra ha dei valori. Faremo in modo che il risultato e la prestazione siano all'altezza dei nostri valori".

Sulla Fiorentina: "Mi aspetto la stessa squadra della gara di andata, con valori collettivi e individuali che non rispecchiano il valore dei viola nel campionato italiano. Sarà una Fiorentina con tanti valori e ci rispetterà, nonostante il risultato largo della gara di andata".

Se si sente di fare promesse in caso di qualificazione del Braga: "No, non le farò. Fa parte del mio lavoro preparare partite come questa. Sappiamo che sarà molto difficile ma, come ho già detto, ce la metteremo tutta".

Sulle difficoltà nella gara di andata: "All'andata la Fiorentina ha fatto giocare Bonaventura e Mandragora in posizione più avanzata e questo ci ha sicuramente sorpreso. I viola giocano in modo dinamico e hanno avuto molto possesso palla".

Sulle rimonte del passato in Europa: "Barcellona, Deportivo la Coruna... Ci sono dei momenti storici che hanno cambiato il corso della storia di alcune partite in Uefa nel passato... dobbiamo aggrapparsi anche a questo ma anche ai contesti del gioco che si creeranno. Dovremo avere un atteggiamento più pragmatico".

Su che Fiorentina si aspetta: "Una squadra che non perderà la sua identità e che proverà a governare il gioco. Non mi aspetto una Viola diversa rispetto a quella di andata".