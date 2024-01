ITALIANO, Vi spiego l'approccio alla partita di domani

Fonte: dall'inviato a Riyad, Ivan Cardia

Vincenzo Italiano in conferenza stampa dall'Arabia ha parlato dell'approccio tattico della Fiorentina, domani, contro il Napoli: "Va giocata con molta attenzione in quanto, nel caso, andremo subito ai calci di rigore dopo i novanta minuti. Poi noi abbiamo dei principi consolidati, cercheremo di non permettere al Napoli di palleggiare. Se saremo costretti a difenderci sapremo come comportarci. Giochiamo con gente pericolosissima, ma non possiamo pensare di non tenere il pallone concedendo il meno possibile".