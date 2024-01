ITALIANO, Vi spiego in cosa è cresciuta la Fiorentina

Fonte: dall'inviato a Riyad, Ivan Cardia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano direttamente dall'Arabia si è così espresso in conferenza stampa sulla crescita dimostrata dalla Fiorentina: "Quest'anno abbiamo dimostrato crescita e maturità sotto tutti i punti di vista, credo che i risultati lo stiamo sottolineando. Anche quelle partite che rischieremmo di perdere, le vinciamo.

Abbiamo compensato la poca concretezza offensiva con il cinismo generale. Se si vogliono raggiungere certi traguardi si deve crescere in tutto, domani non c'è occasione migliore per mettere dentro la partita tutte le componenti che devono regnare sovrane"