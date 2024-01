ITALIANO (S. STAMPA), Nico parte per l'Arabia. Barak...

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Così Vincenzo Italiano in sala stampa dopo il pareggio per 2-2 con l'Udinese: "Non mi sta piacendo ultimamente trovare poca velocità nei primi tempi. Dobbiamo cercare di approcciare diversamente. Poi è chiaro che vogliamo vincere sempre, oggi però sapevamo che potevamo essere castigati al minimo errore. Però mi è piaciuta la reazione, anche perché hanno segnati gli attaccanti. Anche se ovviamente spero che ogni volta che recuperiamo non ci troviamo, poi, a parlare solo di un pareggio. Ora ci prepariamo per la Supercoppa".

La gestione di Arthur è legata ai due anni precedenti passati in panchina?

"Ha avuto un problemino, è stato fuori una settimana a curarsi questo fastidio e non sta spingendo. A gara in corso può fare equilibrio, però non è brillantissimo e quindi lo usiamo per quanto possibile. Abbiamo cercato la sostanza con Mandragora e Duncan".

Cosa vi può dare Faraoni e qual è il suo ruolo?

"Ha fatto mezzo allenamento, bravissimo. Ci ho parlato tanto, ha esperienza e ha capito immediatamente dove è arrivato: prima palla, assist. Bravo lui. La competizione farà crescere Kayode. Il primo acquisto ha già dato frutti alla squadra".

Beltran sta crescendo, a che percentuale siamo arrivati?

"Nel momento in cui gli attaccanti fanno gol hanno fatto il loro dovere. Io credo che si inizi a lavorare meglio spalle alla porta, senza il corpo a corpo con gli avversari. Oggi ha fatto un gran gol e ripeto che il dato positivo riguarda proprio le reti dei due centravanti".

Quanto è un orgoglio, per lei, andarsi a giocare la Supercoppa giovedì?

"È una soddisfazione per tutti giocarsi un trofeo così importante contro grandi squadre. Ci siamo anche noi ed è una grande soddisfazione, prepareremo al meglio la gara col Napoli, adesso archiviamo questo risultato e

Barak le ha mai chiesto la cessione?

"Il mercato dà spazio e modo per migliorare ma è di disturbo per qualche ragazzo nel suo lavoro. Le voci anche su Brekalo, oltreché Barak, non aiutano. Io mi limito a dire che il primo acquisto ci ha già aiutato".

Ikoné e Brekalo come li ha visti?

"Devono volere di più da se stessi, potevano fare meglio e incidere maggiormente. L'impegno non manca ma ci vuole la costanza, cosa che sta mancando".

Sottil come sta?

"Sottil non è al 100%, Nico partirà con noi e valuteremo giorno dopo giorno".