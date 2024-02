ITALIANO (S. STAMPA), Mercato? L'avevo detto, ma ora tornano tutti

Fonte: da Lecce, Tommaso Loreto

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano parla dalla sala stampa del Via del Mare dopo la sconfitta contro il Lecce e spiega: “Con un po' di furbizia in più questa partita non la perdi mai. Al 44° abbiamo la palla noi in mezzo al campo, se poi su certe situazioni non riesci a far bene accade quello che è accaduto. Perdere non ci sta per il secondo tempo che abbiamo fatto. Abbiamo avuto la palla del 3-1 con Parisi e abbiamo preso la traversa con Belotti. Perdere questa partita è troppo. Serve maturità per tenere palla negli ultimi secondi e tenere partite sul finale di gara".

Come si riparte?

"Le analisi della partita vanno fatte nella totalità dei minuti giocati. nel primo tempo meglio loro, nel secondo tempo meglio noi. Abbiamo fatto due gol e potevamo farne altri. Se non riesci a gestire la palla il Lecce può farti male e ci è riuscito. Ci capita troppo spesso entrare molli nei primi tempi. Ci stiamo lavorando, ma anche oggi si è visto questo. Nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro, pressando anche il portiere, facendo qualcosa di diverso. Perdere così è troppo”.

Si è persa la magia?

"Se questa partita finisce 2-1 per noi, il trend di quello che stiamo mostrando resta lo stesso. Il mese di gennaio abbiamo avuto qualche difficoltà e oggi per 4 minuti di follia non abbiamo vinto. Sono momenti che sono convinto possiamo mettere a posto. Dispiace perchè le valutazioni sono quelle di una partita totalmente negativa invece c'era stata la reazione. Nel finale dovevamo portare a casa punti perchè conta il collettivo e la classifica".

Sul mercato?

"Quando parlavo di un esterno era perché avevamo fuori tre giocatori, sapevo che potevamo andare in difficoltà e infatti gennaio è stato un mese nero. Ma ora tornano tutti e da qui a giugno dobbiamo cercare di fare bene. Oggi è stato adattato Nzola e ha fatto quello che doveva fare. Ora dobbiamo pensare a tornare quelli prima di gennaio".