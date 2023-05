ITALIANO (S. STAMPA), C'è delusione: loro un solo tiro

Fonte: dal nostro inviato Niccolò Santi

FirenzeViola.it

L'allenatore viola, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa del 2-1 rimediato stasera contro il Basilea: "La squadra ha fatto una buonissima partita, meno di così a certe squadre non si può concedere. Abbiamo giocato, proposto, poi ci sta che gli altri ti mettano in difficoltà su determinate situazioni. Il primo atto l'hanno vinto loro, ma noi andiamo là a gestirci le nostre chances. E sono convinto che ne abbiamo".

Cosa è successo nel secondo tempo, quando il Basilea ha avuto spazio per calciare?

"Non siamo riusciti a contrastare questa palla e nell'unico tiro del secondo tempo loro pareggiano. Poi in un'azione rocambolesca prendiamo il 2-1. Loro sono stati bravi a punirci due volte, ma noi abbiamo giocato una buonissima partita. Mi dà fastidio andare lì in vantaggio perché loro difendono col blocco bassissimo e lo rifaranno. Davanti, poi, sono veloci. Loro hanno ottimizzato tutto quello che hanno creato, ma sono convinto che al ritorno possiamo fare noi la partita".

I cambi li ha scelti per allargare la difesa?

"Erano forze fresche con qualità diverse, loro difendono bene e chiudono ogni spazio. Sono una squadra davvero tosta, sapevamo che hanno delle qualità. Ti lasciano il pallino e se sei bravo gli fai due-tre gol, altrimenti la partita è sempre aperta. Dovremo stare attenti a non concedere gol, sfruttando quanto creeremo".

Il Basilea è la squadra più organizzata incontrata finora?

"È una squadra tosta, difende, ti lascia il pallino del gioco e se non riesci a segnarle ti fa male. Dobbiamo cercare di non subire gol, creando il massimo possibile".

Qual è l'umore della squadra dopo questa sconfitta?

"C'è delusione, è normale, ma da domani passa tutto. Faremo tutto quello che è nelle nostre corde per ribaltare il risultato. Sapevo che il Basilea non molla mai, se non l'ammazzi rimane sempre in vita e sono stati bravi a sfruttare quelle due occasioni. Dobbiamo essere più bravi davanti a sfruttare le occasioni".

Vede un calo fisico o mentale all'interno del gruppo?

"Abbiamo fatto tantissime gare, affrontiamo avversari tosti, siamo agli ultimi step. Non so se il calo sia fisico o mentale, ma la squadra propone, gioca, arriva fino alla fine. Questa è una partita che non meritavamo di perdere, ora dobbiamo cercare di tornare alla vittoria. Mentalmente stiamo bene, fisicamente terniamo botta, dobbiamo trovare le ultime energie".

Ha una parola per il Franchi di stasera e per l'accoglienza ricevuta?

"Tutto perfetto, lo stadio, quello che avevamo preparato, l'approccio, Cabral che segna. Poi non devi concedere ma ti fanno gol. Stadio fantastico, approccio avvenuto grazie alla gente al Franchi ma purtroppo ne usciamo sconfitt. Era tutto apparecchiato per fare molto meglio".

È più deluso dal centrocampo che si fa saltare rapidamente o dalla difesa schiacciata?

"Secondo me quella dell'1-1 è una palla anche non calciata bene dal portiere. Quando si subisce gol c'è qualcosa di sbagliato nel difendere ma anche una gran giocata degli avversari. Diouf è forte, ha qualità, ma è stato l'unico tiro che gli abbiamo concesso. Dobbiamo fare meglio, anche se eravamo messi bene".