ITALIANO (S.STAMPA), Allarmismi inutili ed episodi strani

Al termine del pareggio per 1-1 ottenuto contro l’Empoli, dalla sala stampa dello stadio Carlo Castellani ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “Nico è rientrato dopo due mesi, Bonaventura ha avuto un problema al tallone, Arthur deve essere gestito… solo facendoli giocare possono crescere di rendimento. Devono alzare la qualità e li stiamo aspettando. Il rigore? Eravamo in un gran momento. Dovevamo spendere un fallo… anche se non so se era un rigore netto e chiaro. Ultimamente ci stanno capitando episodi strani. Squadra poco serena? Non sono d’accordo: non vedo gente che non sorride, anzi abbiamo avuto una bella reazione a qualche partita non facile.

Il calendario? È sempre difficile il calendario: la partita di oggi era complicata, andava preparata bene e lo abbiamo fatto. Oggi nel primo tempo i ragazzi mi sono piaciuti e abbiamo fatto un gran gol, soprattutto nel primo tempo. Credevamo di aver creato i presupposti per vincerla. Se siamo una Fiorentina “mutilata”? Ho sempre sostenuto che l’obiettivo è quello di migliorare il 7° o 8° posto: i nostri attaccanti sono giocatori di altissima qualità e di grande personalità ma bisogna star bene anche con le gambe oltre che con la testa. Dopo infortuni pesanti si fa fatica: l’obiettivo è recuperare tutti gli effettivi al massimo. Abbiamo solo tre punti in meno rispetto al girone d’andata: vedo troppi allarmismi inutili, anzi dobbiamo essere contenti perché stanno tornando giocatori importanti che ne”.