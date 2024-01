ITALIANO (S.ST.), Avessimo giocato come loro finiva 7/8-0

Fonte: dal nostro inviato a Riyad - Ivan Cardia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In conferenza stampa, dopo la sconfitta col Napoli in Supercoppa, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta il ko della sua squadra.

Mister, punizione pesante, nel secondo tempo però avete fatto poco.

"È vero, l'andamento della partita è stato questo, poi il secondo gol ha chiuso la gara. Penso che lì davanti, nel momento in cui passi in svantaggio, dobbiamo fare qualcosa in più: abbiamo tentato con la doppia punta, di alzare Kayode e di alzare Parisi. È venuta fuori un po' di quella sterilità che ogni tanto contraddistingue questa squadra, peccato non aver segnato il rigore e quel gol annullato. Stavamo crescendo, nel secondo tempo il Napoli ci ha consegnato la partita: mi sento di dire che sono molto deluso, anche per l'andamento della partita, potevamo fare molto di più e fare male a questo Napoli".

Cosa è successo sul rigore?

"Accade che ieri abbiamo provato in tanti, in tanti ci siamo fermati, tra cui Ikoné che li batte bene. Nel momento in cui si è procurato quel calcio di rigore lo ha voluto battere. È già la seconda volta, penso che dobbiamo trovare qualcuno che possa essere lucido e freddo, che non sbagli il calcio di rigore, perché se fossimo andati sull'1-1 sarebbe cambiata la partita. Per il resto rientrava Sottil, Nico Gonzalez deve alzare il minutaggio: sono deluso per l'andamento della partita, siamo riusciti a mettere sotto una squadra come il Napoli, ma quando siamo così sterili non va bene e dispiace. Potevamo fare molto meglio".

Forse la Fiorentina deve essere un po' più brutta?

"Io penso che se la Fiorentina avesse giocato come il Napoli oggi finiva 7 o 8 a zero. Una squadra che non riesce a far male a un avversario che resta tutto rintanato... Poi sono stati bravi loro, però non credo che la Fiorentina debba giocare come il nostro avversario di oggi. Abbiamo delle lacune, e sono venute fuori oggi".

È rimasto sorpreso dal Napoli e dal modulo scelto?

"Noi quando abbiamo visto in formazione Mazzocchi avevamo subito capito che il Napoli sarebbe andato in campo con cinque dietro sicuramente. Era lì davanti che non capivamo bene come si potessero schierare, ma è un sistema che abbiamo sempre affrontato e spesso abbiamo avuto la meglio. Per quanto riguarda l'andamento della partita, spesso è stato così. Abbiamo creato sempre noi, poi non devi concedere di chiudere la partita con una palla inattiva, però ci aspettavamo qualche cambio viste le dichiarazioni di Mazzarri: avevamo azzeccato, non siamo riusciti a metterli in difficoltà in termini di occasioni da gol. Quando entriamo in questo mood è difficile".