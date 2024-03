ITALIANO, Quarti meritati: è una UECL di grande valore

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Al termine del pareggio per 1-1 contro il Maccabi Haifa, ha preso la parola dalla sala stampa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, che ha seguito dalla tribuna - in quanto squalificato - la prova della sua squadra: “Il gol nel finale era qualcosa che potevamo evitare visto che gli avversari avevano fatto un solo tiro in porta. C’è stata un po’ la paura di commettere un errore… ma quello che conta è quello di essere nei quarti di finale ancora una volta. Siamo riusciti a valorizzare la vittoria ottenuta all’andata. Conta cosa raggiungi e dove arrivi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, nel complesso”.

Sui quarti di finale: “Un passo alla volta. I quarti sono già un traguardo importante ma ho la sensazione che le altre sette squadre che troveremo nell’urna saranno di valore. Siamo tutte squadre importanti e questo ci fa piacere”.

Su Barak: “Avevo il dubbio se mettere in campo lui o Beltran e siccome temevo di subire qualcosa in palla inattiva ho preferito mettere un giocatore meno offensivo. Questa scelta ci ha premiato perché Toni è un giocatore in crescita”.

Su Belotti: “Andrea deve fare quello che gli chiedo io: è vero, ha fatto solo un gol, ma quando viene sostituito lo stadio lo applaude sempre, segno che sta dando l’anima. Oggi avrebbe potuto fare gol ma si è sacrificato tanto ed ha finito stremato la partita. Io sono molto felice di questo atteggiamento”.

Sui tre obiettivi da portare avanti: “Non sono molte le squadre che giocano su tre obiettivi e possono cullare il sogno di arrivare in fondo. Da domani cominceremo a preparare una gara difficile come quella di Bergamo ma l’importante era passare il turno”.

Se secondo lui giocare ad Haifa sarebbe stato diverso: "Penso di sì, abbiamo evitato un problema. Però anche oggi l'assenza dei nostri tifosi allo stadio ha pesato".