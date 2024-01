ITALIANO, Mercato? No comment. Oggi buona gara

Fonte: dalla sala stampa del Franchi - Giacomo Galassi

Dalla sala stampa dell’Artemio Franchi, al termine della sfida tra Fiorentina ed Inter, ha preso la parola il tecnico viola Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “Ho visto un’ottima Fiorentina che ha messo in difficoltà una delle squadre più forti d’Europa, con degli atteggiamenti e degli interpreti per la prima volta diversi. Mi dispiace per questo score dal dischetto che ci sta penalizzando. La prestazione però è stata ottima e sono soddisfatto”.

Sui pochi gol segnati, al di là dei rigori falliti: “Nzola ha fatto una buona gara ma tutti non abbiamo sfruttato delle occasioni, specie da palla inattiva. Serve più concretezza. Oggi abbiamo adattato Jack esterno ed abbiamo avuto coraggio, rimanendo sempre presenti in zona offensiva. Mi dispiace per i ragazzi, ci dispiace non aver portato a casa punti”.

Su cosa si aspetta dal mercato: “A posto così, niente... Non rispondo a questa domanda”.

Sui giocatori infortunati: “Sottil ha avuto un problema, ci ha provato ma non ha voluto rischiare. Gonzalez è recuperato e da oggi inizierà ad aumentare il minutaggio: arrivava da una lesione di secondo grado e su questi infortuni non si può certo rischiare”.

Sulla prova di Faraoni: “Davide ci darà la possibilità di far crescere correttamente Kayode: abbiamo voluto con forza Faraoni, ha fatto un assist con l’Udinese e anche oggi si è comportato bene, assimilando velocemente tutto ciò che gli abbiamo chiesto”.

Sulla lotta scudetto: "Juve ed Inter sono le più forti ma anche il Milan può rientrare nella lotta scudetto. A noi manca qualcosa per colmare questo gap e cercheremo di avvicinarci il più possibile".