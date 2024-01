INZAGHI (S.STAMPA), Dovevamo chiuderla nel pt. I viola...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla sala stampa dell’Artemio Franchi, al termine della sfida tra Fiorentina ed Inter, ha preso la parola il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Ecco le sue parole: “La partita è stata importante, su un campo molto difficile. Il primo tempo è stato buono ma dovevamo chiudere prima la gara. La Fiorentina può sempre impensierire l’avversario. Abbiamo spesso sbagliato l’ultimo passaggio e poteva succedere di tutto. Il nostro percorso però è lunghissimo, sono solo passate 21 partite per cui dobbiamo continuare così, sapendo che i prossimi appuntamenti saranno difficili come quello di oggi”.

Sulle risposte arrivate dalle seconde linee: “Molto buone, ho scelto a tal proposito di non cambiare nessun centrocampista. Anche se Klassen meriterebbe di giocare di più ma Frattesi e Asllani hanno fatto una buona prova. Devono tutti continuare così”.

Su come arriva l'Inter allo scontro con la Juventus: "Per come stiamo giocando e approcciando le gare, i ragazzi devono continuare in questo modo. L'importante è che la squadra continui a giocare così, come sa".