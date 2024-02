INFANTINO, Esce dal campo al 67': prestazione modesta

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

Prova incolore per Gino Infantino. Il sudamericano, partito dal primo minuto in Fiorentina-Juventus Primavera, ha rimediato una prestazione decisamente modesta al Viola Park dietro la punta nel 4-1-4-1 ordito da Daniele Galloppa. Da segnalare tra l'altro un'entrata rischiosa ai danni del bianconero Filippo Pagnucco al 30', che è costata un'ammonizione quasi generosa all'argentino. Il quale al 67' è uscito dal campo per fare spazio a Jonas Harder.