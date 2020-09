INDISCREZIONI DI FV BENASSI, SUPERATI TUTTI GLI OSTACOLI: A BREVE LA FIRMA Marco Benassi è davvero a un passo dall'Hellas Verona. Questo pomeriggio vi avevamo raccontato di alcune beghe burocratiche che avevano rallentato la trattativa per il trasferimento del giocatore alla corte di Ivan Juric: secondo quanto raccolto da... Marco Benassi è davvero a un passo dall'Hellas Verona. Questo pomeriggio vi avevamo raccontato di alcune beghe burocratiche che avevano rallentato la trattativa per il trasferimento del giocatore alla corte di Ivan Juric: secondo quanto raccolto da... NOTIZIE DI FV FIO-REG 5-0, PEZZELLA VA KO: ENTRA CECCHERINI Nella girandola di cambi viola, esce anche German Pezzella a 5’ dalla fine: il capitano viola ha ricevuto una botta alla caviglia ed è uscito dal campo visibilmente dolorante e zoppicando, con difficoltà anche ad appoggiare il piede per terra. Al suo... Nella girandola di cambi viola, esce anche German Pezzella a 5’ dalla fine: il capitano viola ha ricevuto una botta alla caviglia ed è uscito dal campo visibilmente dolorante e zoppicando, con difficoltà anche ad appoggiare il piede per terra. Al suo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi