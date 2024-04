HEJDA, Una delle gare più importanti della nostra storia

Fonte: da Plzen - A. Di Nardo

Lukáš Hejda, esperto difensore ceco, da più di dieci anni al Viktoria Plzen, ha parlato in conferenza stampa del match di domani. Ecco le sue parole alla vigilia di Viktoria Plzen-Fiorentina: "Stiamo molto bene, per noi è una partita storica e non vediamo l'ora di giocarla. Tutti mi fermano e mi fanno gli auguri per il match di domani, sappiamo bene il valore di questa gara".

E sulla Fiorentina: "Li abbiamo studiati. Ci aspetterà una partita difficile perché sono bravissimi a tenere la palla. Per noi non sarà un lavoro semplice".

Sull'incrocio col connazionale Barak: "Con Barak non ho tanta esperienza. Ho giocato con lui quando era a Pibriam, ma sappiamo che giocatore è e sappiamo che dobbiamo stare un occhio".

Sull'ennesima sfida europea contro un'italiana: "Sì mi ricordo tante partite importanti con le italiane. Devo menzionare anche la vittoria col Napoli. Poi qui in casa abbiamo fatto sempre ottime partite".

Sugli indisponibili: "Abbiamo tante assenze, lo sappiamo ma questa non è una giustificazione. Non so se questa sarà la partita più importante della mia carriera, sicuramente una delle più significative".