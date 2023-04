GUIDI, Parapiglia finale, vi spiego. Gara emozionante

Fonte: dal nostro inviato a Salerno - Andrea Giannattasio

Al termine del successo per 2-1 contro la Fiorentina Primavera, il tecnico della Roma Federico Guidi ha preso la parola in sala stampa dello stadio Arechi. Ecco le sue parole: “Per me non era una partita come le altre. Sono stato 12 anni a Firenze e sono stato molto bene. L’arbitro? Devo rivedere tutti gli episodi ancora ma credo che nel primo tempo ci fosse un rigore per noi. La Fiorentina ha usato cinque fuoriquota mentre noi avevamo meno esperienza. Sapevamo che avremmo potuto soffrire. Siamo stati bravi a farlo. L’essere rimasti in dieci ci ha sicuramente avvantaggiato”.

Sui fantasmi del Fiorentina-Juventus del 2017: “Ho proprio menzionato ai miei giocatori questa partita in sede di riunione tecnica. Quando abbiamo pareggiato non ci siamo fatto prendere dalla frenesia e siamo tornati in vantaggio”.

Sul suo discorso a Lucchesi nel finale: “Ho detto a Lorenzo, che conoscevo dai tempi in cui ero in Nazionale, di stare calmo. E’ nato un parapiglia figlio della gara di Firenze dove avevamo perso. I giovani devono saper vincere ma anche perdere”.