GUCCIONE, Coesistenza tra rugby e ACF possibile

Fonte: Dal nostro inviato- A. Giannattasio

Intervenuto a margine dell'evento di presentazione del progetto per lo sviluppo del rugby a Firenze portato avanti da Firenze Rugby 1931 e il Florentia Rugby, l'assessore allo Sport del Comune Cosimo Guccione è tornato a parlare della situazione legata allo stadio Franchi e di altri temi riguardanti le instrattrutture: "Come ho detto in questi giorni, stiamo lavorando per rilanciare il rugby in questa città. Ma questo non vale solo per il rugby, ma per tutti gli sport, basti vedere anche il Golden Gala di qualche settimana fa. Puntiamo ad ospitare sempre più eventi e per questo dobbiamo investire sempre più nelle infrastrutture".

La coesistenza, anche in termini di strutture, fra Fiorentina e squadra di rugby, è possibile?

"Sicuramente è una cosa su cui stiamo lavorando. Daremo la possibilità di utilizzare i campini, quando saranno lasciati definitivamente dalla Fiorentinà, alla squadra di rugby. Per un periodo ci saranno alcune situazioni che obbligheranno le due squadre a non giocare nel campo principale".

E sulla candidatura congiunta di Italia e Turchia per l'Europeo di calcio del 2023?

"Firenze è la sede della Nazionale, c'è Coverciano. L'Artemio Franchi è lo stadio dove la Nazionale non ha mai perso in novanta anni di storia, sarebbe giusto considerarlo come stadio per gli Europei ma ovviamente non è una cosa che decido io. Sicuramente il fatto che due nazioni e due federazioni si uniscono dimostra che l'unione fa la forza".