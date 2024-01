GREGUCCI, Fiorentina-Inter non è scritta, bella sfida

Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

Angelo Gregucci oggi ha ottenuto un buon pareggio sul campo della Fiorentina Primavera con il suo Frosinone. Ma nel suo passato c'è anche una parentesi viola e una nerazzurra, perciò impossibile non parlare di Fiorentina-Inter di domani: "Non è una partita scritta. L'Inter e la Fiorentina hanno due squadre forti, forse l'Inter ha più esperienza internazionale ma anche la Fiorentina se l'è fatta l'anno scorso anche a scapito di qualche finale persa. Ha creato identità e un'idea precisa, oltre un senso di appartenenza forte che. Commisso sta dando. Ci sono i presupposti per una bella partita e converrebbe anche al calcio italiano".

Sul pareggio della sua Primavera: "C'è un pizzico di rammarico c'è anche se la Fiorentina ne ha vinte 7 nelle ultime nove perciò stava facendo bene. E' una squadra che gioca meglio, ha ragazzi interessanti ed ha questo bel centro. Noi abbiamo combattuto e forse c'erano troppi gol annullati e faccio i complimenti ai miei ragazzi per il pareggio contro una squadra forte. Noi non siamo morti, rappresentiamo la nostra terra, la Ciociaria e daremo tutti fino alla fine. Ma un settore giovanile si giudica da quanti giovani dà alla prima squadra, identitari e con senso di appartenenza, non mi piace quando si comprano giocatori"