GONZALEZ, Cori della Curva Fiesole anche contro di lui

La cessione di Nico Gonzalez alla Juventus non è andata giù ai tifosi della Fiorentina che si sono fatti sentire durante la partita contro il Venezia. La Curva Fiesole spostata in Ferrovia ha prima esposto uno striscione rivolto alla proprietà con annessi cori contro la Juventus, poi si è rivolta direttamente a Nico Gonzalez apostrofandolo come figlio di buona donna (edulcorando il concetto).