GOLLINI (S.ST.), Su Quarta mi sembra di aver chiuso il palo

Il portiere del Napoli Pierluigi Gollini, dopo il successo sulla Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa.

"Credo sia una bella iniezione di fiducia, è stato particolare giocare qui: per tanti era una prima volta ma siamo felici di questo traguardo, non era semplice vincere ma speriamo di mantenere entusiasmo e solidità”.

Il palo di Martinez Quarta vi ha spaventati?

"Avevo l’impressione di esserci, mi sembra di aver chiuso il palo senza toccarla”.

Felici per la doppietta di Zerbin?

"Siamo tutti molto felici per tutti noi, soprattutto per lui che è un bravissimo ragazzo, giovane e bravissimo professionista. Gioca poco ma si allena sempre alla grande: è un premio al suo impegno, siamo felici per il mister e per lo staff e per i tifosi che speriamo abbiano passato una bella serata”.

È stato il riscatto di chi gioca meno?

"Nel calcio si gioca in undici e qualcuno resta in panchina, nei club importanti come il Napoli si accetta di stare in panchina anche se si è forti, si aiuta la causa e si dà tutto per la maglia. Nonostante alcuni risultati differenti, non è cambiato lo spirito rispetto alla scorsa stagione”.

Come vi ha fatto accettare il nuovo modulo Mazzarri?

"Non c’è tanto da dover convincere, tutti noi siamo professionisti e diamo il massimo in ogni aspetto e siamo alienabili, il nostro compito è dare il massimo e certe volte va oppure no. Noi siamo professionisti e diamo il meglio, siamo stati solidi ma contava il risultato e non abbiamo preso gol: è stata una ottima prestazione”.