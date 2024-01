GIANI, È stato un incontro utile e soprattutto condiviso

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

Al termine del Tavolo Tecnico tenuto con gli enti interessanti allo spostamento della Fiorentina dall'Artemio Franchi durante il restyling, si è così espresso ai media presenti il Governatore della Toscana, Eugenio Giani: "Abbiamo messo in campo tutte le soluzioni auspicate dalle istituzioni presenti. Per quello che mi riguarda, per il coordinamento degli interventi di piano azionale ripresa e resilienza. E ringrazio la Prefetta perché ha avuto un ruolo di coordinamento di una riunione che ha toccato temi delicati. Ci prendiamo qualche ora/giorno per poi trovare una sintesi".

C'è una soluzione più percorribile?

"Oggi era utile metterle in campo tutte. Come ogni buon genitore di famiglia è anche opportuno rifletterci, come visto oggi, tutti insieme".

Di seguito il video a Giani realizzato da FirenzeViola.it: