Live Genoa, De Winter mastica amaro: "Abbiamo iniziato male. Kean è in fiducia e si vede"

vedi letture

Dalla sala stampa del Franchi, dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 2-1, ha preso la parola Koni De Winter, difensore del Genoa. Queste le sue parole:

Quanto rammarico c'è per la sconfitta? E come mai un primo tempo del genere?

"Bella domanda, abbiamo iniziato molto male. Però abbiamo giocato bene dopo il 2-1, prendiamo questo. Speriamo di ripartire così dalle prossime gare".

C'è stata mancanza di concentrazione?

"Difficile da dire, ma forse sì, soprattutto nel primo gol preso".

Quanto è soddisfatto per il gol?

"Sono contento per il gol ma bisogna vincere le partite, e non ci siamo riusciti".

Sembra un altro Genoa rispetto all'andata. La vede una sconfitta meritata?

"Se guardo il primo tempo, penso che meritavamo la sconfitta. Poi però vedi la ripresa e ti rendi conto che potevamo anche vincere".

Cosa è cambiato da Gilardino a Vieira?

"La tattica, il nuovo mister vuole dominare con la palla, c'è un gioco più aggressivo e la squadra sta bene".

Si parla molto di mercato sul suo conto, c'è qualcosa?

"Sono al Genoa e sono felice di essere al Genoa. Vediamo per il futuro, ma oggi sono contento di essere al Genoa".

Quanto è stato difficile affrontare Kean?

"Sapevo già che fosse forte, dai tempi della Juve. Qua sta facendo vedere tanto, è in fiducia e si vede. Sta giocando bene, sono contento per lui".