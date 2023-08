GEN-FIO 0-3, Al 40' tris viola: ci pensa Nico da corner

INDISCREZIONI DI FV IND. FV., COMMISSO PRONTO A RIENTRARE IN ITALIA: VUOLE ESSERCI CONTRO IL GENOA Rocco Commisso vuole essere presente nella settimana che darà il via ufficialmente alla stagione della Fiorentina. Secondo indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, i piani del presidente gigliato dovrebbero prevedere il ritorno in Italia in... Rocco Commisso vuole essere presente nella settimana che darà il via ufficialmente alla stagione della Fiorentina. Secondo indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, i piani del presidente gigliato dovrebbero prevedere il ritorno in Italia in... NOTIZIE DI FV GENOA-FIORENTINA 1-4: RIVIVI IL LIVE DI FV 94' - FINISCE QUI!!! La Fiorentina vince 4-1 a Genova contro i rossoblù nella prima partita di campionato. Show viola per tutto il primo tempo poi nella ripresa concede qualcosa ma, a parte il gol di Biraschi, poi controlla il risultato e finisce 4-1 in una serata... 94' - FINISCE QUI!!! La Fiorentina vince 4-1 a Genova contro i rossoblù nella prima partita di campionato. Show viola per tutto il primo tempo poi nella ripresa concede qualcosa ma, a parte il gol di Biraschi, poi controlla il risultato e finisce 4-1 in una serata... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi