GALLOPPA, Vogliamo scrivere qualcosa. Coppa? Priorità

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Così in zona mista il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, dopo il passaggio alle semifinali di Coppa Italia: "Ci credevo, bastano gli episodi nel calcio. Abbiamo fatto un 2-1 presto e questo ci ha aiutato. Non mi aspettavo questo, ce la siamo anche complicata, ma la squadra è viva e sta crescendo. Sono contento di chi ha giocato e di chi è entrato".

Caprini si sta scoprendo non punta ma esterno.

"L'idea nasce a Bologna poiché, malgrado con la Samp abbia fatto bene come punta, essendo uno che spazia può risultare una buona soluzione come esterno".

Certe vittorie possono essere uno stimolo anche per il campionato?

"Lo stimolo c'è per forza, la classifica lo conferma. Non dobbiamo mollare nulla, vogliamo scrivere qualcosa: voglio vedere la penna e non la gomma. Dobbiamo essere noi a determinare e non gli altri. La semifinale crea un senso di appartenenza a tutto l'ambiente".

Il 4-2 a Firenze è qualcosa di particolare...

"Certo, ricorda la vittoria con la Juve della prima squadra. Anche oggi col Milan non era scontato vincere, l'unica pecca è su Elia, speriamo stia meglio di come sembra".

Roma o Sassuolo? Chi preferisce?

"Sono due squadre costruite per far bene, noi pensiamo al nostro".

La Coppa Italia può diventare per voi la priorità?

"Deve esserlo, così come ogni partita. Noi ci teniamo, da quando abbiamo iniziato col Genoa".

Finalmente il gol di Sene, cosa ne pensa?

"Sono contento per lui come per tutti gli attaccanti. Anche perché poi ne trae beneficio tutta la squadra. Sono contento che si sia sbloccato anche Braschi".

Quando conta la testa alla Primavera?

"Ci sono passato anch'io, salendo in prima squadra e tornando poi in Primavera. E' difficile, c'è chi soffre il fatto di venire a giocare e poi al posto suo gioca qualcun altro".