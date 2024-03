GALLOPPA, Oggi voglio ancora più bene ai miei ragazzi

Fonte: dal Viola Park, Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la sconfitta in casa 6-1 arrivata oggi contro la Roma, il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato così dal Viola Park: "So benissimo che la Roma al completo è la squadra più forte del campionato ed ero contento dell'impresa di batterli in semifinale di Coppa Italia. Oggi mi dispiace ma sono ancora più orgoglioso di cosa hanno fatto i miei ragazzi in queste 13 partite, mi viene naturale volergli ancora più bene. Mi spiace solo aver preso il 3-1 ad inizio secondo tempo e poi lì la squadra si è sfaldata, per il resto voglio bene ai ragazzi e continueremo a pedalare forte".

Mancata un po' di grinta?

"Oggi siamo stati morbidi e molli soprattutto appena preso il 3-1. Non vorrei che dopo i buoni risultati e il nostro gol all'inizio ci siamo un po' accontentati ma nello spogliatoio non è ciò che respiravo".

Come sta Caprini?

"Caprini valuteremo perché già nel riscaldamento aveva un fastidio poi all'intervallo sentiva male al flessore. Tognetti dovrebbe tornare tra una settimana. L'episodio del rosso? Non l'ho visto bene ma oggi parlare dell'arbitro non mi sembra il caso".

Calo fisico?

"Non credo, piuttosto mentale. Bisogna imparare che per stare a certi livelli bisogna avere continuità".