GALLOPPA, Infantino era sfinito. Balbo ha qualità

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa dopo la vittoria contro la Juventus ha parlato così ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Era destino, siamo contenti per la prima vittoria in casa in campionato. A livello di motivazioni era una gara che si preparava da sola. Sono contento per il risultato e siamo andati in crescendo. Sono contento per i ragazzi".

Infantino? "E' venuto ieri a fare la rifinitura con noi. E' sempre difficile essere catapultato in campo dopo che è tanto che non giochi. Mi ha detto che era "morto" alla fine infatti. Non ho avuto alcuna indicazione sul minutaggio però l'idea mia era vedere quanto ne avesse. E' un ragazzo straordinario, oggi era una gara difficile e quindi questo non lo ha aiutato".

Sulla semifinale di ritorno in Coppa Italia contro la Roma: "Spero che al ritorno sia una bella gara. Stiamo dando continuità ai risultati. La crescita è sotto gli occhi di tutti. Sosteniamo partite di alto livello e stiamo raccogliendo ciò che meritano".

9 risultati utili consecutivi, cosa è cambiato? "Da parte dei ragazzi c'era voglia di rivalsa visto il risultato del girone di andata. Oggi abbiamo gestito bene la gara. Nel primo tempo la partita era sporca, ma poi siamo rimasti lucidi e ci siamo sporcati le mani in maniera corretta".

Su Balbo: "Ha qualità, ha già giocato in Nazionale. Ha qualcosa dentro. Mi piace, ha fatto pochi allenamenti ma l'ho visto positivo. E' un ragazzo che ci può tornare utile perché ha una mentalità piu grande".

Scenderà qualcuno con l'U18 per la Viareggio Cup? "4-5 dei nostri andranno con loro. Vediamo anche in base alle necessità nostre. Vogliamo fare un Viareggio importante".

Sulla rete di Baroncelli: "Il gol mi è piaciuto. Abbiamo avuto il coraggio di giocare. E' stato bravo nell'inserirsi. Ha fatto un gran gol dopo una bella azione".