GALLOPPA, Grande gara. Ritorno? Giochiamo per vincere

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Simone Lorini

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa dopo la vittoria con la Roma ha parlato così ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Sapevamo che incontravamo una squadra forte ma l'abbiamo affrontata con coraggio. Non abbiamo dato loro il tempo di palleggiare. Abbiamo fatto una grandissima partita, sono contento per i ragazzi. Il gol poi ha spostato gli equilibri, abbiamo avuto anche due/tre palle importanti per arrotondare il risultato in vista del ritorno. A livello psicologico questo risultato sarà un vantaggio per noi. Anche al ritorno dobbiamo interpretarla nel modo giusto e andare là a vincere. In Coppa Italia il Viola Park è un fortino, in campionato non ci riusciamo. Adesso archiviamo questa vittoria perché abbiamo partite importanti, però siamo in crescita e dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo. Dobbiamo lavorare nell'essere più cinici davanti ed evitare black out".

Su Fallou Sene e il ruolo: "Inizialmente giocava punta, poi Caprini si è fatto male. E sicchè l'ho spostato esterno dandogli meno compiti di manovra. Si sta applicando bene, so che può fare anche la prima punta e nelle rotazioni ne tengo conto".