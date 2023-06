GALLI, Si faccia lo stadio nuovo. E su Terracciano...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Presente anche lui a Montecatini per il Trofeo Maestrelli, l'ex viola Giovanni Galli ha parlato ai media tra cui Firenzeviola.it: "Purtroppo sullo stadio si è voluto continuare a portare avanti il progetto restyling, ma non c'erano i presupposti affinché potesse andare a buon fine. Anche perchè avevi il presidente della Fiorentina pronto a fare un impianto nuovo. Oggi non si è presentato nessuno al bando dei lavori e credo che sia un messaggio. Se poi Nardella, testardo, vorrà continuare ci rimetterà solo la Fiorentina. Lo stadio è un bene culturale e secondo me lo stadio nuovo andrebbe fatto da un'altra parte, al Franchi si rimette a posto restando lo stesso. Non si corre il rischio del Flaminio se c'è un'amministrazione capace. Potremmo per esempio portare tutti gli uffici allo stadio, così come proporre a Coverciano di farci delle partite delle giovanili".

Vicario al Tottenham?

"Quando vanno all'estero io sono sempre dispiaciuto anche perché vengono sostituiti da portieri stranieri. Abbiamo tanti giovani pronti al grande salto ma ci vuole coraggio".

La Fiorentina su un portiere dall'estero?

"Non so se lo prenderà davvero ma penso che la scuola italiana sia la migliore. Szczęsny era un mediocre ed è diventato titolare della Polonia. Allison era un mediocre ed è diventato il più forte del mondo. Maignan è diventato titolare della Francia. Vuol dire che i nostri preparatori sono bravi e mi girano le balle. Non so se sia meglio un Falcone, non sono un dirigente della Fiorentina. Le scelte le fanno loro".

Terracciano ancora titolare l'anno prossimo?

"Se la Fiorentina vuole alzare il suo livello deve avere certezze nella spina dorsale. Poi le valutazioni le deve fare la società, io mi diverto solo a fare analisi di quello che vedo la domenica".