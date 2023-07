GALLI, Ecco la mia idea per risolvere la questione Franchi

FirenzeViola.it

Giovanni Galli, ex consigliere regionale della Lega, ha parlato della sua idea per il nuovo stadio dall'evento 'Quale futuro per il Franchi?'. Queste le parole raccolte da Firenzeviola.it: "Mi sembra che sia evidente che sia una forzatura politica. Nardella si è voluto intestardire e abbiamo visto quanti progetti sono stati presentati, perché non c'era un'idea e si ha paura che finisca come il Flaminio. Ma io una mia idea ce l'ho: portare dentro lo stadio le sedi delle varie discipline del CONI che pagherebbero gli affitti.

Oppure fare un accordo per la Federazione per mettere a disposizione il Franchi per la Nazionale o per le giovanili. Se c'è volontà le idee non mancano. Se tu rifai il Franchi, a Commisso cosa viene in tasca? Come viene mantenuto? Queste sono le problematiche. Va trovata una zona per fare uno stadio nuovo e chiedere a Commisso se è ancora intenzionato".